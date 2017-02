Harito në Kosovë, bashkëpunim rajonal për Administratën Publike

Ka nisur nga Kosova turi rajonal i ministres për Inovacionin dhe Administratës Publike, Milena Harito në kuadër të kryesimit të ReSPA, Shkolla Rajonale e Administratës Publike. Reforma e Administratës Publike është pjesë e rëndësishme e rrugëtimit të integrimit europian për vendet e Ballkanit Perëndimor. ReSPA, një instrument në dispozicion të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, mbështetet financiarisht nga Bashkimi Europian dhe ka në fokus të veprimtarisë së vet reformat strategjike në Administratën Publike. Si drejtuese e radhës së bordit të RESPA ministrja Harito zhvilloi takime ne Kosovë me zv.Kryeministrin Hajredin Kuçi, me ministrin e Administratës Publike Mahir Yagcilar, zv.ministren e Zhvillimit Ekonomik, Besa Zogaj Gashi dhe organizata të shoqërisë civile nga Shqipëria e Kosova për të forcuar mbështetjen dhe kuptimin e reformave të shërbimit civil, shërbimeve publike, mirëqeverisjes etj. Ministrja Harito ka nënshkruar me homologun kosovar Plan Veprimin për ngritjen e kapaciteteve në realizimin e reformave në fushën e mirëqeveroisjes dhe administrimit publik, i pari i plan veprim në kuadër të një sërë marrëveshjesh që janë nënshkruar midis qeverive të të dy vendeve.

“Jo më kot është i pari sepse Reforma e Administratës është e para në 5 prioritetet e Integrimit për të dy vendet, sepse është baza e të gjithë Reformave të tjera”, ka deklaruar ministrja Harito pas nënshkrimit. Ky plan veprimi do të implementohet në fushën e procedurave, në fushën e trajnimeve, në fushën e dixhitalizimit dhe një sërë drejtimesh të tjera. Sipas ministres Harito “të gjitha këto janë të nevojshme për të patur njëkohësisht burime njerëzore profesionale dhe një infrastrukturë moderne të administratës dhe në fund të fundit e gjitha kjo bëhet që qytetarët tanë të kenë shërbime më të mira”.

Në takimet e zhvilluara ministrja Harito ka theksuar prioritetin e ReSPA, veçanërisht tashmë që bordin drejtues e kryeson Shqipëria, për të bërë anëtare me të drejta të plota Republikën e Kosovës, e cila aktualisht është pjesë e kësaj iniciative me statusin e vëzhguesit. Në mbyllje të takimeve në Kosovë të dy ministrat e administratës Publike kanë dhënë një konferencë për shtyp, gjatë së cilës ministrja Harito ka theksuar: “Ne kemi patur vitet e fundit një bashkëpunim të shtuar në fushën e administratës publike, sepse për të dyja vendet tona Reforma e Administratës është një domosdoshmëri për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë në të dyja anët e kufirit dhe së dyti sepse është një nga prioritetet për rrugën e Integrimit në Bashkimin Europian”.

4 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)