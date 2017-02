Mariah Carey, stërvitje ‘hot’ mbi taka dhe video super-seksi

Një video super-seksi për daljen e albumit të ri “I Don’t”, në bashkëpunim me YG, dhe me foto të nxehta në Instagram, ndërsa stërvitet në taka me majë në palestër. Pas dështimit në Vitin e Ri, Mariah Carey nuk dëshpërohet, por është kthyer në skenë duke marrë kështu një revansh social, duke u përqendruar te efekti joshje…

Gjatë koncertit në fund të vitit në “Times Square”, përpara 2 milionë personave, Mariah nuk bëri pikërisht një figurë të bukur: ylli i muzikës ka gabuar më shumë se një këngë, duke u zbuluar se ishte duke kënduar në ‘playback’. Më kot shërbyen justifikimet mbi keqfunksionimin e aurikularit dhe dështimi bëri xhiron e botës.

Megjithatë këngëtarja nuk u demoralizua shumë. Në fillim shkoi për pushime në Aspen. Pastaj është fotografuar së bashku me ‘toyboy’-n e tij, Bryan Tanaka, balerin 33-vjeçar, 13 vite më i ri se ajo dhe me binjakët Monroe e Moroccan, të pasur nga marrëdhënia me ish-in, Nick Cannon.

Dhe tani ka shpërthyer me foto të nxehta në rrjetet sociale. Gjithçka e kurorëzuar nga një album i ri që ka dalë pikërisht në 3 shkurt (dje).

4 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)