Piloti Guido Guidi: U pagova 5 mijë euro për fluturimin. Kam punuar për Gadafin

Andrea Guido Guidi, 69 vjeç, piloti i arrestuar në Shqipëri nën akuzën e trafikut të marijuanës me avion, ka dhënë një intervistë të plotë për gazetën “Corriere della Sera”, për gazetarin Andrea Galli. Kjo është hera e parë që Guidi flet për mediat, duke shpjeguar atë që ka ndodhur në Shqipëri. “Unë kam gabuar por nuk jam kriminel. Unë do të shihja një pistë. Ndoshta do të përdorej për marijuanën”, shprehet për gazetën Corriere della Sera në një intervistë të dhënë për gazetën Andrea. Gazeta Shqip ka zbardhur intervistën e plotë të pilotit italian.

Komandant, nga do t’ia nisim?

Nga origjina, është më mirë.

Në pasditen e 15 shtatorit. Ju u ulët me një Piper, pjesërisht të shkatërruar në një pyll në Ishëm të Shqipërisë, në një zonë ku avionët ulen për të transportuar marijuanë në Itali.

Jo të lutem! Le ta nisim që nga fillimi fare. Babai im partizan, ishte një sipërmarrës i madh në kohë të vështira, duke marrë parasysh edhe kostot e rindërtimit pas luftës. Nëna, një këngëtare lirike dhe unë jam rritur në gjendje të mirë ekonomike. Studime të mira, universitet. Asgjë nuk më ka munguar. Një baba zemërgjerë me veten dhe të tjerët. Shumë. 30 vitet e fundit e kam mbajtur unë. Siç i fitonte paratë , ashtu edhe i shpenzonte. Çështje gjaku: jam identik. Më pëlqen që të shijoj ekzistencën, por duke luftuar. Edhe këtu jam ‘bëmë baba të të ngjaj’.

Për shembull?

Kam dy patenta fluturimi, njërën italiane dhe tjetrën amerikane. Kam pilotuar avionë për më shumë se 25 mijë orë. Madje kisha edhe një agjenci që funksiononte në mënyrë hyjnore: me flotën time që transportonte sipërmarrës të fuqishëm, fisnikë.

Deri në tragjedinë të pilotëve të tu, të cilët u rrëzuan dhe vdiqën në Linate në 2003.

Janë gabime që nuk varen nga unë.

Ju kishin detyruar që të hiqnit dorë?

Donin të më shkatërronin. Më detyruan që të shisja kompaninë për hetimet e dështuara pas tre vjetësh. Përveç kësaj me bllokuan për dy javë në San Vittore.

Eksperiencë e fortë?

Isha në një qeli me të burgosurit e pasur. Qeli me mjaft hapësirë, me vetëm dy krevate. Një mrekulli. E çfarë fati: isha me një instruktor që e kisha njohur në palestër, i akuzuar për vjedhje. Kishte bërë 25 vjedhje. I dhashë mësime kitareje. Kur mu komunikua që brenda pak orëve do të mi nxirrnin nga burgu, ai mbeti keq: doja të organizoja një festë lamtumire, por nuk kishte asnjë mundësi.

Dhe dolët njëherë nga San Vittore?

Si pasojë e procesit , bankat më kishin detyruar mua që të lija apartamentet në Itali dhe Francë, përfshi edhe një të adhuruar pranë kullës Eifel. Për të mos folur për një gjobë prej mbi 1 milion euro si dhe pensionin tim minimal, të caktuar për mua me një vlerë prej 700 eurosh. Por nuk isha dorëzuar, duke u kthyer që të bëja të që di më mirë: pilotin. Përfundova në Libi, në një flotë privatë të Gadafit. Shoqëroja familjarët dhe personalitete të ndryshme. Një periudhë e lodhshme dhe vërtetë e këndshme. Sa keq që fuqitë e madha vendosën që të rrëzonin Gadafin. Por kjo është historia…

Të kthehemi tek historia juaj komandant!

Do që të dish për Ishmin? Kisha fluturuar edhe herë tjetër në Shqipëri, në Vlorë. Kisha njohur disa njerëz, dy shqiptarë më saktë, muratorë të cilët në fakt kërkonin të bënin para në mënyrë të shpejtë. Ata më kërkuan që të shikoja bregun dhe a mund të ulesha në pista të improvizuara të ngarkohesha me drogë dhe të kthehesha në Itali. Kam gabuar, por nuk pendohem. Sepse kur je mësuar më një lloj jete ku nuk i mungon asgjë familjes dhe më pas gjendesh pa gjë në xhep, është e vështirë ta pranosh. Në fakt edhe unë nuk e kisha pranuar tamam punën. Më kupton?

Mbërritëm më në fund aty ku duhet

Misioni në Ishëm përfshinte inspektimin e një piste tjetër, gjithmonë për të njëjtat motive… Nëse raporti im do të kishte kënaqur klientët, do të kisha fituar 5 mijë euro. Dikur në ato kohë të bukura, për të transportuar zonjat e mrekullueshme nga Londra për në Kana në suitat e arabëve, merrja për vajtje-kthim 4 mijë euro…..

Në Ishëm duhej që të ngarkoheshe? Të prisnin aty trafikantët të ngarkuar me 200 kilogramë marijuanë?

E rremë. Drogë nuk është gjetur. Policia e kërkoi për dy ditë. Duhej vetëm që të shikoja një pistë. Kishte baltë dhe nuk u ngrita dot dhe u përplasa.

Por kjo nuk e përjashton një skenar të ndryshëm nga versioni juaj. Ji i sinqertë Guidi.

Më trafikantët e drogës nuk kam lidhje. Po tallemi? Dy fëmijët e mi janë të terrorizuar…. Rrezikoj të mos i shikoj kurrë më nipat e mi. Të lutem! Trafikantët … Unë jam kundër drogës. Ose më saktë të legalizohet kanabisi. Shqipëria ka një penalizimi për këtë. Të legalizohet dhe kështu puna e trafikantëve merr fund.

Droga ishte fshehur në një zonë sekrete dhe kur panë policinë pranë Piper, ia mbathën….

Aty nuk kishte drogë. Unë kam dhënë versionin tim si kanë shkuar gjërat dhe kanë nisur hetimet. Pasi më ndaluan, më sistemuan deri pak ditë më parë në një ndërtesë në Durrës. Kishte rreth 700 vende. Aty shkojnë familjarët e policisë gjatë pushimeve.

Në rezidencë, çfarë njerëzish kishte?

Dy kristianë: së bashku me mua është edhe një i Interpolit, nëse e kuptova mirë.

Ishte i ngarkuar që të ju mbronte dhe ruante?

Isha I lirë. U mërzita shumë, por edhe jam rinuar. Në Shqipëri, rroga minimale është 200 euro. Unë marr një pension prej 700 eurosh që është i ulët në Itali, por atje u ndjeva edhe njëherë zotëri. E ofroja unë zakonisht darkën.

Kujt? Atij të Interpolit për 5 muaj?

Dilja shpesh në qytet, paguaja darkat nëpër restorante. Vetmia është një gjë e keqe.

E vërtetë që ua kishin marrë dokumentet?

Guidi: Po, pasaportën, kartën e identitetit dhe patentën

Kishit ndonjë agjendë me emra të dyshuarish, që prokurorët ua kanë marrë?

Po, kishte emra të italianëve të famshëm me të cilët kam fluturuar. Asnjë prej tyre nuk u kujtua për mua kur më ndodhi kjo fatkeqësi.

Po ç’në që tani gjendeni në Milano?

Epo prokuroria më ktheu dokumentet dhe lashë si garanci 10 mijë euro dhe më pas më shoqëruan për në aeroport. E fejuara ime e re, për fat të mirë ka një shtëpi në Marok ku së shpejti do të hapim edhe një restorant. Njerëz të mirë marokenët, të mirë.

Po nëse ka të reja rreth hetimeve?

Nuk besoj. Megjithatë unë jam në dispozicion.

Ka shumë pilotë të avionëve të turizmit që transportojnë drogë në këmbim të parave. E konfirmojnë hetimet?

Ka disa, por nuk mund ti sulmojmë të gjithë. Fluturimet private janë një realitet që mbështetet në punë serioze dhe shumë dashuri.

Komandant, e mbylle me avionët?

Për një farë kohe po.

Po angazhimet e ardhshme?

Do të qëndroj me fëmijët. Nuk më kanë braktisur për asnjë moment. Pastaj do të iki në Comasco. Në vilën e familjes prej brezash.

4 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)