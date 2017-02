Bumi i apartamenteve në Tiranë, si po shiten me shpejtësi me “para në dorë”

Bumi i apartamenteve në Tiranë, si po shiten me shpejtësi me “para...

Një vëzhgim në zonat më të lakmuara të kryeqytetit. Si po shiten me shpejtësi apartamentet në qendër të Tiranës, në pjesën më të madhe me para në dorë. Çmimet shtrenjtohen me nivele më të larta se taksat, për shkak të shtimit të kërkesës, por dhe përmirësimit të infrastrukturës. Pse u gjallërua pikërisht tani tregu dhe si veprohet “për të maskuar” shitjet cash

Pas disa vitesh ngërç në tregun e apartamenteve në kryeqytet rezulton se ai është gjallëruar ndjeshëm muajt e fundit, teksa shtimi i kërkesës dhe ndikimi i dyfishimit së taksës së ndërtimit në infrastrukturë, shoqëruar me përmirësimin e urbanizimit, po rrisin me shpejtësi çmimet. “Monitor” kreu një vëzhgim në disa zona kryesore ku po ndërtohet në Tiranë, në këndvështrimin e një individi të interesuar për të blerë një apartament me kredi, ose me para në dorë. Në pjesën më të madhe të pallateve në zona të preferuara, kanë mbetur pak apartamente të lira, ndërsa ndërtuesit nuk ngurrojnë t’u thonë blerësve potencialë që shitjet janë shtuar së fundmi, edhe me cash – dhe nuk është aspak problem të gjenden shtigjet për të justifikuar paratë, përmes pagesave me këste. Në qendër vështirë se gjen apartamente të vogla ose mesatare, çka i bën ato të paarritshme për individët me të ardhura nga pagat. Por këta të fundit kanë gjithsesi alternativën e periferisë, që mbetet ndër më të lirat në rajon.

Blloku, Diga, TVSH për klientët elitarë, dominojnë shitjet cash

… Zona e parë e kërkimit ishte pranë digës së liqenit artificial, ku shoqëria Nderpro sh.p.k kishte objektin e saj drejt përfundimit. Çmimi për metër katror i apartamenteve për banim ishte 1800 euro. Dikur, apartamentet në atë zonë tregtoheshin rreth 1200-1300 euro për njësi matëse. Ndërtimi i rrugës së re, së fundmi, i ka dhënë një tjetër dimension kësaj zone, duke e bërë atë mjaft të preferuar. Megjithatë, pavarësisht rritjes së çmimit, numri i apartamenteve të lira për shitje ishte i vogël.

Duke u afruar më pranë zonës së ish-Bllokut, menaxherëve të shitjeve iu tha se kërkohej të blihej një hyrje me para në dorë. Pranë stadiumit ‘Dinamo’, Ferar sh.p.k. ishte në përfundim të ndërtimit të objektit. Nga 1700 euro/m2 në fillimet e ndërtimit, çmimi për një metër katror kishte kapur nivelin e 2000 eurove.

Zona e dytë e kërkimit, te Kopshti Zoologjik, pranë Ambasadës Amerikane, ish-Parku i Autobusëve, te Selvia dhe te zona e Shkollës së Kuqe, çmimet e apartamenteve variojnë nga 1100 në 1500 euro për m2 dhe sipas aktorëve të tregut, çmimet në këto zona janë rritur me 100 deri në 200 euro për m2, krahasuar me pak vite më parë.

Zona e tretë, ku përfshihet Komuna e Parisit, Porcelani, Liqeni i Thatë, Shkolla e Bashkuar, Kinostudio dhe Kombinati, çmimet e apartamenteve variojnë nga 700 deri në 1000 euro për m2.

Pjesa më e madhe e apartamenteve në ndërtim ishin të shitura. Në zonën e Liqenit të Thatë, ndërtuesi tha se vetëm dy apartamente kishte të lira për shitje, ndërsa pak më poshtë, në zonën e Kopshtit Zoologjik, të gjitha apartamentet ishin shitur. Në varësi të pamjes së apartamentit, orientuar nga liqeni artificial i parkut të Tiranës ose jo, çmimet luhateshin nga 1200 në 1800 euro.

Komuna e Parisit është një nga lagjet e reja më të populluara të Tiranës. Në kompleksin e dytë të pallateve Kika, çmimi për metër katror është 950 euro, i diskutueshëm nëse paguhej 60% e shumës. Sokoli, administrator i kompanisë ndërtuese, tha se kërkesën për apartament e shikon në rritje dhe në kompleksin që kërkonte rreth gjashtë muaj që të finalizohej kishte shumë pak hyrje banimi të lira për shitje. Gjithashtu, ai shtoi se nuk është rritur vetëm kërkesa për shtëpi, por dhe kërkesa për të pasur shtëpi me cilësi.

Po në atë zonë, pritej që të fillonin ndërtimet e kompleksit të tretë të banimit Kika, mirëpo administratori rrëfeu se ende nuk kanë vendosur se me çfarë çmimi do të dilnin në treg, por ai do të reflektonte taksën e rritur dhe kërkesën e lartë. Psh, vetëm taksa e infrastrukturës, nga 15 euro/m2 shkonte në 75 euro/m2.

Zona më e shtrenjtë. Zonat më elitare të Tiranës, si ajo pranë Radio Televizionit Shqiptar, janë të cilësuara në përditshmëri si të paprekshme dhe çmimi i apartamenteve në atë zonë kap vlerën 3000 euro për m2. Aktualisht në atë zonë është vetëm një objekt në ndërtim nga firma ndërtuese “Ana sh.a.”

Alternativa e lirë, në periferi

Dihet se vlera e apartamenteve në qendër të kryeqytetit vështirë se bie dhe për ata që nuk kanë mundësi të blejnë një shtëpi me çmim 2000 euro/m2, pavarësisht dëshirës për “fqinjësi të zgjedhur”, ekziston dhe një mundësi e dytë, periferia.

Në periferinë e Tiranës, mund të gjesh apartamente me 400-500 euro për metër katror, ku krahasuar me rajonin, çmimet janë më të lira. Ndërtuesit pohojnë se shkak për këtë është infrastruktura e keqe, teksa pallatet janë ndërtuar pa plan, nuk ka hapësira (lulishte apo ambiente të përbashkëta), rrugët janë të ngushta dhe madje në disa zona ato furnizohen me ujë pusi.

Nga Blloku deri në lagjet periferike të Yzberishtit apo në zonën e Freskut, diferenca në çmim shkon nga 500 deri në 1500 euro me zonat e qendrës. Sipas menaxherit të shitjeve të një prej firmave të ndërtimit me projekte në qendër të qytetit, në këtë zonë, në përgjithësi janë përqendruar individë me të ardhura të larta mujore, ndërsa në periferi, individët me të ardhura të kufizuara.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)/Monitor