Durrës, plagosi me thikë 15-vjeçarin, arrestohet autori

Ndalohet autori i plagosjes me thikë, ngjarje e cila ka ndodhur jashtë ambienteve të një shkolle 9-Vjeçare, më datë 23 janar 2017.

Në pranga ka rënë minoreni E. Sh. , 17 vjeç, banues në Durrës. E.Sh. , më datë 23 janar 2017, në lagjen Nr.4, Durrës, në bashkëpunim me shtetasit S.D., 14 vjeç, B.B., 16 vjeç. E.Sh.,17 vjeç, dhe E.K. 15 vjeç, banues në Durrës, (ndaj të cilëve ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë)për motive të dobëta, jashtë ambienteve të një shkolle 9- vjeçare ka plagosur me mjet prerës, thikë shtetasin A.S. 15 vjeç, banues në Durrës.

Gjithashtu, shtetasin e ndaluar Gjykata e Shkallës së Parë Durrës e ka dënuar me 20 ditë burg për veprën penale “Vjedhja”. Materialet i kaluan Prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)