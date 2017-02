Itali, aksident me 4 të rinj të vdekur, dy prej tyre shqiptarë

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit ytë sotëm në Guidonia, pranë Romës, Itali. Si pasojë e këtij aksidenti kanë gjetur vdekjen 4 të rinj, ku dy prej viktimave janë me origjinë shqiptare. Mediat fqinje raportojnë se nga ky aksident kanë vdekur shtetase shqiptare: Xhesika Ginaj 18 vjeçe dhe Ambra Shaliani 17 vjeçe. Të rinjtë po udhëtonin me një Minikuper që drejtohej nga një prej djemve. Makina doli nga rruga dhe u përplas me hyrjen e një lokali nate.

Për shkak të përplasjes së fortë, makina thuajse u shkatërrua plotësisht, ndërsa djemtë përfunduan jashtë mjetit. Është dashur ndërhyrja e zjarrfikësve për të bërë të mundur nxjerrjen e viktimave nga mjeti i prishur. Dëshmitarët thanë se dy prej trupave janë gjetur rreth 30 metra larg makinës.

“Kjo është e tmerrshme. Ne nuk mundëm të bëjmë asgjë”, thanë dëshmitarët, të cilët lajmëruan policinë. Trupat e të rinjve u transportuan për në morgun e Verano-s ku do të kryhet autopsia. Mediat italiane bëjnë me dije se dy vajzat shqiptare ishin me banim në Albuzzione. Italianët që kanë humbur jetën janë Federico B., 19 vjeç nga Tivoli dhe bashkëatdhetari i tij Riccardo M., 19 vjeç, i cili ngiste makinën.

Nga verifikimet e para të Policisë Rrugore, aksidenti ndodhi gjatë një manovre parakalimi në një segment të pjerrët rruge, kur drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin duke u përplasur pas klubit të natës. Impakti ka rezultuar fatal dhe të gjithë personat që gjendeshin në makinë kanë humbur jetën në vend.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)