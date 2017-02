Në Japoni mund të shkoni të shikoni nga afër dhelprat e bukura me gëzof ngjyrë kafe. Në fshatin Fox gjenden me dhjetëra kafshë të tilla, ku njerëzit kujdesen për to sikur të ishin hyjni. Për tu futur brenda zonës së rrethuar, mjaftoni të paguani vetëm 8 dollarë. Ju nuk duhet tu afroheni shumë dhelprave sepse nëse ato ndihen të kërcënuara mund edhe të ju kafshojnë.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)