Kërcënohet biznesmeni: Nëse nuk na jep 25 mijë euro, të vrasim djalin (Video)

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Lezhës për gjobëvënie. Dod Gjoka 37 vjeç, së bashku me Mark Çukun, 49 vjeç, u arrestuan në fshatin Malecaj të Lezhës pasi kanë kërcënuar një biznesmen me qëllimin që t’i merrnin shumën prej 25 mijë eurosh.

‘Nëse nuk na jep 25 mijë euro, do të vrasim djalin. Paratë duhet t’i sjellësh tek ura e fshatit, Malecaj ”, kanë qenë një pjesë e kërcënimeve që dy të arrestuarit i kanë bërë shtetasi V.P. Ky i fundit iu drejtua policisë për kërcënimet në fjalë dhe së bashku me uniformat blu thurën planin për identifikimin dhe arrestimin e gjobëvënësve.

Biznesmeni ka dorëzuar në vendin e caktuar nga kërcënuesit një qese të zezë, duke iu thënë se paratë ndodheshin brenda. Kur gjobëvënësit kanë shkuar të marrin çantën bosh, policia ka ndërhyrë për t’i arrestuar në flagrancë.

Në momentin e kapjes në flagrancë këtyre shtetasve iu është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale qesja e marrë nga vendi ngjarjes, telefoni celular me të cilin kanë dërguar sms-të kërcënuese dhe një palë dylbi të cilat i përdornin për të vrojtuar dhe automjeti tip Benz me targa AA 992 IO me të cilin udhëtonin autorët. Ndaj tyre rëndojnë akuzat e kanosjes dhe gjobëvënies, kryer në bashkëpunim.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)