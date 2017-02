Shënon Çani i jep pikë Pisës

Edgar Çani realizon golin e tij të parë me Pisën në këtë sezon të Serisë B. Sulmuesi shqiptar ishte përcaktues në barazimin që regjistroi skuadra e Gennaro Gatussos përballë Virtus Entellës në stadiumin Arena Garibaldi.

Çani edhe pse hyri në fushë nga stoli duke zëvendësuar, bomberin tjetër të kombëtares kuqezi që luan te Pisa pikërisht Rey Manajn, ishte thjeshtë fantastik për aq kohë sa qëndroi në fushë. Në minutën e 78-të kur Pisa ishte me një lojtar më pak në fushë pas daljes me karton të kuq të Vernës, skena ishte e gjitha për Edgar Çanin. 27-vjeçari shqiptar, i asistuar nga Peralta goditi bukur nga limitet e zonës, tentativa e Canit pasi u devijua dhe nga një mbrojtës kundërshtar duke mos i dhënë asnjë shans portierit të Entellës, Paroni.

Pak minuta më vonë ish lojtari i Leeds United, për pak sa nuk i dha fitoren Pisës por goditja e Çanit me kokë u devijua në këndore nga portieri i skuadrës mike, me Paronin që bëri një superpritje. Entella kishte kaluar në avantazh në minutën e 73-të me Caputon që mposhti Samir Ujkanin nga pika e bardhë e penalltisë. Por falë golit të parë të Edgar Çanit që është së fundmi është grumbulluar edhe në kombëtaren shqiptare, Pisa mori një pikë shumë të vlefshme në garën për mbijetesë në Serinë B.

5 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)