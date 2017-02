Doni akullore me kanabis, ja ku mund ta gjeni falas

Del në treg akullorja me shijen e re. Quhet lulja e kanabisit dhe ju mund ta provoni atë pa paguar në xhelaterinë “Perlecò di Alassio”, në Romë të Italisë me datë 17, 18 dhe 19 shkurt, me rastin e zhvillimit të panairit në Liguira.

Shija është marrë nga lulja e kërpit, por nuk është e para. Nëse jeni kuriozë që ta provoni, shkoni në Liguria dhe ajo do tu jepet falas.

6 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)