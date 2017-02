Skënderbeu thyen Korabin falë të zakonshmit Salihi

Skënderbeu i jep vazhdimësi fitoreve në këtë fillim të vitit 2017, duke mposhtur minimalisht edhe Korabin në “Elbasan Arena”. Suksesi i korçarëve u vendos nga 11 metërshi i shënuar nga i rikthyeri Hamdi Salihi, pas një paraqitje që nuk ishte në nivelin e pretenduar.

Mungesat binin në sy në formacionin e Ilir Dajës, ku përveç Latifit të pezulluar, Salihi, Muzaka dhe Predescu qëndronin në stol, ndërsa Ogunxhimi e ndoqi sfidën nga tribuna. Me Osmanin të spostuar sërish në mesfushë, sulmi i’u besua Sebino Plakut, por paraqitja e korçarëve në pjesën e parë ishte nën ton.

Rasti më i mirë për kampionët në fuqi u regjistrua në minutën e 23-të, me Orelesin që nuk inkuadroi portën, duke mos përfituar nga pasiguria e Vujadinoviç. Në një pjesë të parë loje ku nuk goditi për asnjë moment portën, Skënderbeu provoi pa sukses edhe me Lilajn, por edhe me tentativën me kokë të Orelesit.

Në një ndeshje të zgjidhur sërish nga vetëm një gol, Skënderbeu regjistroi fitoren e dytë radhazi në fazën e tretë, duke barazuar në kuotën e 38 pikëve Partizanin e vendit të dytë dhe ruan hapin e rivalëve për titullin kampion.

