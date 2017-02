“Drejtësia”, vjen misioni monitorues. Nis punën të mërkurën

Procesi i “vetting”-ut të gjyqtarëve është ndërtuar duke pasur garant për paanësi politike dhe vendimarrje të drejtë, vëzhguesit ndërkombëtarë. Dhe në prag të nisjes së punës për ngritjen e institucioneve të reja të “vetting”-ut, vëzhguesit ndërkombëtarë janë vendosur në Tiranë, më sakte 4 prej tyre që do të drejtojnë Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit.

Burime jozyrtare konfimuan për Top Channel se, vëzhguesit ndërkombëtarë, që janë me detyrë prokruorë dhe gjyqtarë të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, do të jenë kryesisht nga Gjermania, Austria dhe Italia dhe do të vijnë në Shqipëri sapo të nisë procesi i “vetting”-ut.

Ndërkohë, në grupin drejtues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është edhe gjermani Reinhard Pribe, një njohës i mirë i Shqipërisë, dikur drejtor i Ballkanit Perëndimor, ndërsa sot një nga njerëzit e angazhuar për ekspertizën e ligjit të “vetting”-ut.

Puna e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit nis plotësisht më 16 shkurt, kur, me të drejtën që u jep ligji, vëzhguesit ndërkombëtarë të shqyrtojnë listat e Avokatit të Popullit dhe t’i paraqesin Kuvendit deri më 1 mars “listën e tyre të zezë”, që do të përbëhet nga ata kandidatë që Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit gjykon se nuk duhet të jenë anëtarë të organeve të reja të “vetting”-ut.



7 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH