Horoskopi – 7 shkurt 2017

DASHI

Duhet ti besoni intuitës suaj për tu dhënë zgjidhje disa prej shqetësimeve që do të keni ditën e sotme. Në aspektin afektiv partneri kërkon të ketë më shumë vëmendje nga ju.

DEMI

Do të jeni në formë mjaft të mirë psikofizike sot. Në ambinetin e punës do të keni bashkëpunëtorët e duhur që gjithçka të shkojë mirë.

BINJAKET

Do të merrni një propozim interesant që mund të ndryshojë të ardhmen tuaj ekonomike. Në ambinetin e punës do të keni mjaft mundësi për të përmirësuar situatën në të cilën ndodheni.

GAFORRJA

Nëse dëshironi të shmangni një diskutim largoni prej vetes tensionin. Në ambientin e punës do të jeni të mirëorganizuar për të realizuar objektivat tuaja.

LUANI

Një debat i papritur me partnerin do të bëjë që të dëshironi të qëndroni vetëm. Në ambinetin e punës mos thoni gjëra që as vet nuk i mendoni pasi do të keni reagim nga kolegët përreth.

VIRGJERESHA

Në ambinetin e punës do të keni mundësi të mira për të përmirësuar situatën tuaj aktuale . Në aspektin afektiv do të flisni me sinqeritet, duke marrë dhe mirënjohjen e tij.

PESHORJA

Sot do ti përkushtoheni totalisht vetes suaj. Në ambinetin e punës do të dini ti drejtoni punët në mënyrën më të mirë të mundshme e për këtë gjë do të vlerësoheni.

AKREPI

Do të angazhoheni sot për ti dhënë zgjidhje sot një problematikë që ju kanë shoqëruar për disa ditë me rradhë. Në aspektin afektiv diçka do të turbullojë qetësinë në raportin tuaj.

SHIGJETARI

Do të jeni në një formë të mirë e do ta keni të lehtë të komunikoni me të tjerët për të arritur një marrëveshje pavarësisht vështirësive që keni pasur.

BRICJAPI

Do të ndiheni të vlerësuar për impenjimin dhe sinqeritetin tuaj. Në punë do të përfundoni një detyrë mjaft të komplikuar me mjaft profesionalizëm.

UJORI

Këtë ditë do ia dedikoni vetes suaj duke mos u përfshirë në gjëra impenjative. Në ambinetin e punës do të lini gjëra pezull, ndaj duhet të tregoni më shumë kujdes.

PESHQIT

Këtë periudhë do të jeni mjaft të irrituar e do të preferoni që gjithçka ta bëni vetë. Në ambinetin e punës do të veproni të pavarur.