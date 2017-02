I marrin me dhunë 1250 euro 17-vjeçarit, arrestohen 3 të rinjtë

Tre persona kanë grabitur një 17-vjeçar, duke e kërcënuar me armë të ftohta dhe duke ushtruar dhunë ndaj tij. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Ali Kolonja”, në pjesën e pasme të Pallatit të Sportit “Asllan Rusi”.

Mësohet se policia ka arritur të arrestojë sot tre autorët. Ata janë: 17 vjeçari Ertis G dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Kastriot C. 17 vjeç dhe Sergjio Z. 17 vjeç.

“Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, dyshohen se kanë kryer vjedhjen me dhunë duke e goditur me grushte, si dhe nën kërcënimin e një arme të ftohtë si ajo e thikës dhe më pas i kanë marrë shtetasit R. Z., portofolin ku në brendësi të tij, kishte shumën monetare prej 1250 eurosh dhe 2000 lekësh. Të miturit kanë pranuar kryerjen e këtij veprimi dhe po punohet për gjetjen dhe sekuestrimin e shumës monetare”, sqaron policia.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Vjedhje me dhunë” e kryer në bashkëpunim.

7 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)