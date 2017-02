Qytetarë u vendosin zjarrin koshave, Bashkia: Mos dëmtoni pasurinë publike

Ditën e sotme disa persona të papërgjegjshëm u vunë zjarrin koshave të rinj të vendosura pranë shkollës 8-vjeçare “Lidhja e Prizrenit”. Vandalizmi i treguar jo vetëm që dëmtoi një pronë të përbashkët siç janë koshat që blihen me para publike, por rrezikoi që të dëmtonte edhe shëndetin e nxënësve të kësaj shkolle. Me marrjen e telefonatës, Shërbimi zjarrfikës ndërhyri me shpejtësi për shuarjen e flakëve pa lejuar përhapjen e tyre, duke u treguar si gjithmonë në lartësinë e duhur.

Ndërkohë, Bashkia e Tiranës u bën thirrje qytetarëve që të mbrojnë pasurinë publike, ndërsa u bën thirrje qytetarëve që të raportojnë për çdo akt vandalizmi apo papërgjegjshmërie në qytet.

8 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)