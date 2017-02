Studimi, femrat që punojnë natën rrezikojnë fertilitetin

Sipas një studimi të kryes së fundmi, raportohet se femrat që kanë punë me turne mund të arrijnë në fertilitetit. por nëse ato punojnë natë, kanë më pak mundësi që të mbesin shtatzënë. Universiteti Harvardit, ata që punojnë natën kanë vezë më pak të afta për të krijuar embrione të shëndetshme se ata që punojnë ditën.

U shqyrtuan dy grupe femrash ku përfshihen gratë që nuk punojnë dhe ato që bëjnë punë me turne apo punojnë natën. Pjesëmarrëset që morën pjesë në studimin e faktorëve që ndikojnë në fertilitet, kishin një moshë mesatare deri në 35 vjeç. Nga 473 që morën pjesë, 313 prej tyre rezultuan me probleme në vezore.

“Gratë që bëjnë punë të rënda, punojnë natën apo me turne kanë më pak vezë dhe tërhiqen më shumë drejt fertilitetit” , tha Author Gaskins, bashkautor i studimit.

8 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)