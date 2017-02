Grabitja, dyert e makinave u hapën më motorsharrë, thasët me para s’kishin GPS

Grabitja, dyert e makinave u hapën më motorsharrë, thasët me para s’kishin...

Policia e Tiranës ka dhënë detaje në lidhje me grabitjen e ndodhur mesditën e sotme në Tiranë. Burimet zyrtare bënë një përmbledhje të kronologjisë së ngjarjes, duke njoftuar edhe për arrestimin e punonjësve të sigurisë private që po transportonin paratë drejt Rinasit

Në orën 13 :10 njofton patrulla e policisë se mjetet e blinduara të Shoqërisë Private të sigurisë fizike kanë kaluar në drejtim tëRinasit .

Në orën 13:24 , ka mbërritur një telefonatë te numri i emergjencave 112, se në afërsi të Universitetit “Epoka”, ka të shtëna me armë .

Me marrjen e njoftimit patrulla e policisë është nisur në drejtim të vendit ku është marrë telefonata.

Në mes të rrugës është konstatuar trafik nga patrulla dhe janë detyruar të lënë makinën dhe të shkojnë me këmbë në drejtim të Universitetit E….

Në orën 13 :29 shkon shefi i Komisariatit Voreë në vendin e njoftuar lidhur me ngjarjen.

Në orën 13 :34 ka ardhur një tjetër telefonatë , nga punonjësi i firmës private, i cili ka kërkuar ndihmë policore.

Në orën 13 :35 patrulla e policisë mbërrin në vendngjarje dhe ka marrë kontakt me drejtuesin e mjetit të shoqërisë fizike. Ata i kane shpjeguar oficerit të patrullës përgjithshme lidhur me ngjarjen.

Nga Salla Operative e shoqërisë përkatëse nuk është dhënë asnjë njoftim mbi ngjarjen e ndodhur në sallën operative të Drejtorisë Vendore Policisë Tiranës.

Ne vendngjarje janë konstatuar dy automjete të përshtatura si te blinduara të një shoqërie private, që po transportonin në drejtim të Rinasit vlera monetare.

Në këtë aks rrugor këtyre mjeteve u është ndërprerë rruga nga një automjet tip fuoristradë duke e goditur furgonin e blinduar të shoqërisë private dhe prej tij kanë dalë dy persona të paidentifikuar, të cilët dyshohen të kenë qëlluar me armë gomën e përparme të makinës së parë dhe me anë të një sendi të fortë kanë thyer xhamat e automjetit të blinduar, duke zbritur me forcë punonjësit e policisë private dhe duke i shtrirë në tokë.

Në të njëjtën kohë një tjetër automjet i dyshuar i autorëve kanë sulmuar makinën e shoqëruese të dytë te shoqërisë private duke neutralizuar punonjësit e shoqërisë private të cilët ndodheshin në të. Pasi kanë marrë sasinë e parave , ata janë larguar me të dy automjetet e tyre.

Automjetet e shoqërisë fizike të përshtatura si mjet i blinduar janë dëmtuar nga autoret në pjesën e pasme duke përdorur mjet prerëse te dyshuar motosharrë dhe marrë me pas shumën e parave.

Gjithashtu është konstatuar se kamerat e mjeteve të përshtatura si blind kanë qenë të fikura dhe GPS nuk ka qene i vendosur në thasët e parave, por në një thesi cili u gjet i vendosur poshtë sediljes se shoferit.

Në vendngjarje janë fiksuar gëzhoja . Nga shërbimet policore , janë konstatuar/gjetur dy mjete që po digjeshin pranë disa banesave , në vendin e quajtur “Rruga e Hajdutëve” në Fushë Prezë. Nga verifikimi i kryer dyshohet se këto mjete të jenë të autorëve, të përdorura në vendngjarje. Shumat monetare që po transportoheshin në drejtim të Rinasit ishin të një banke të nivelit të dytë, shumë e cila ende e papërcaktuar.

Si rrjedhojë janë arrestuar shtetasit :

Xhelil Metaj , 43 vjeç punonjës SHPSF,

Gentian Dedja , 31 vjeç punonjës SHPSF,

Përparim Logu , 39 vjeç , punonjës SHPSF,

Endrit Daçi, 31 vjeç , shofer i shoqërisë,

Dashamir Balla, 42 vjeç shofer i shoqërisë.

Vazhdojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

9 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)