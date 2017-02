Sarandë, shqyen derën e argjendarisë dhe merr bizhuteritë; arrestohet

Vjedh disa bizhuteri në një dyqan argjendarie, Policia e Sarandës ndjek autorin dhe bën të mundur kapjen e tij. Rreth orës 16:30, në lagjen nr.1 Sarandë pranë qendrës së qytetit, një shtetas ka shqyer portën e një dyqani argjendarie me levë, ka vjedhur disa bizhuteri dhe më pas është larguar me një automjet tip “Benz”, me targë AA 849 AH.

Dyqani i argjendarisë me pronar shtetasin M.P., nuk ka patur persona brenda pasi ishte mbyllur për pushimin e drekës.

Menjëherë, Policia i është vënë në ndjekje autorit dhe ka bërë të mundur kapjen e tij (në tentativë për të ikur), si dhe arrestimin e shtetasit Nikolin Beka, 34 vjeç, banues në Sarandë. Po punohet për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

9 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)