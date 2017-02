Sistemi i ujitjes, Rama: Karvani do të shkojë përpara sado të lehin qentë

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm ditën e djeshme në Divjakë e Lushnje për të inspektuar punimet që po bëhen në lidhje me sistemin e ujitjes në këto dy zona.

Kreu i qeverisë tha se në këto zona që janë më intensivet për sa i përket sektorit të bujqësisë në vend, më shumë se 400 km kanale ujitëse e kulluese po pastrohen nga dherat, plehrat, ferrat, inertet e llumrat e mbledhura në 25 vjet.

“Një ndër shembujt më kuptimplotë për pse karvani do të shkojë përpara sado të lehin qentë.

Dje në Divjakë dhe Lushnjë, ku është edhe zona më intensive bujqësore e vendit, ku më shumë se 400 km kanale ujitëse e kulluese po pastrohen nga dherat, plehrat, ferrat, inertet e llumrat e mbledhura në 25 vjet, por edhe po rindërtohen nga themeli me veshje betoni e rrjeta hekuri, për të çuar ujin në çdo m2 tokë buke. Jo vetëm kaq, por për zonën e Divjakës, po ndërtohet për të parën herë në Shqipëri një sistem modern ujitjeje me matës dhe ‘rubineta’, për të mos çuar dëm asnjë pikë uji dhe për të mos pasur mungesë uji as në kushtet e thatësirës më të madhe! Ky sistem do të shtrihet hap pas hapi më tej, në gjithë rajonin e Fierit e më gjerë në rajonet e tjera.

Vetëm përmes operacionit të pastrimit të vitit të shkuar janë plot 5060 ha sipërfaqe tokë bujqësore dhe 8350 familje fermerë përfituese në Divjakë, Fier-Shegan, Krutje, Mërtish, Goriçaj, Grabian e me radhë, që për herë të parë kanë pasur furnizim normal me ujë në parcelë.

Ky program ujitjeje e kullimi i financuar me një fond të posaçëm që është më i madhi në 25 vjet për ujin në parcelë, jo vetëm do të shpëtojë familjet nga pasojat e thatësirës e të përmbytjeve për shkak të bllokimit të kanaleve, po do të shpëtojë edhe tokën nga kripëzimi që e nxjerr atë jashtë përdorimit për shkak të nxjerrjes së ujit me puse nga vetë fermerët; një histori më vete e rrënimit të 25 vjetëve pa shtet, që u ka kushtuar shtrenjtë edhe familjeve fermere të detyruara të investojnë për këto puse shumë të dëmshme për tokën”, shkruan Rama.

9 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)