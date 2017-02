UEFA, Armando Duka, kandidat për Komitetin Ekzekutiv

Armando Duka duhet të zgjedhë. Niçe thotë që asnjë fitues nuk është i tillë rastësisht, Mourinho thotë që një fitues nuk ngopet kurrë së fituari, ndërsa një anonim ka thënë që askush nuk fiton medaljen e argjendë, por humbet atë të artë. 4 mandatet si president i FSHF të ngjajnë si miqësoret zyrtare të Shqipërisë që i fitonte gjithnjë. Komiteti ekzekutiv i UEFAS i ngjan kualifikimeve Francë 2016, ku Shqipëria ia doli te shkonte mes 24 më të mirave.

Anëtaret e komitetit ekzekutiv të UEFAS do jenë 8, rivalët 13, votuesit 55. E shkuara thotë qw duhet tw marrësh më shumë se 25 vote për të qenë në europianin e zyrës. Thonë që Duka diç ka bërë që Shqipëria e fushës të shkojë në France, por në pankine ishte De Biazi e në fushe lojtarët. Tani është vetë trajneri. A do ja dalë? Një fitues i përhershëm nuk do te kandidonte nëse nuk ndihej pranë fitores.

Vendimin për të qenë pjese e qeverisë ndërkombëtare të futbollit e ka marrë zyrtarisht dje, por ka muaj e ndoshta vite që e mendon. Është shumë e vështirë të thotë! Nuk bën modestin, praktikisht është e vështire. Votimet bëhen në 5 prill në Helsinki të Finlandës dhe fushata normalisht ka nisur. Nën zë thonë që ka patjetër Ok e presidentit të UEFA-s, Ceferin, ndërsa një pjesë e mirë e federatave europiane e shohin si një kandidature të mundshme. Për ata nuk është i panjohur. Prej kohësh militon në komisionin e skuadrave kombëtare në UEFA, ishte një nga projektuesit e Nation Lige që do startojë në 2018 dhe një përcaktues i qartë në lobimin për njohjen e Kosovës. Çdo federatë duhet të dorëzoje 8 emrat dhe në fund numërimi i votave do ketë të tjera emocione nga gara ne vend. Herën e fundit që u zgjodh president i FSHF e votuan të gjithë! Këtë radhë kundërshtarët janë të tjerë.

