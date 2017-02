Vlorë, plagoset në atentat 28-vjeçari

Rreth orës 19:50 ka ndodhur një plagosje me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Isa Boletini” pranë vendit të quajtur “Kali i Trojës” ku një person i paidentifikuar ende ka qëlluar me armë zjarri një shtetas tjetër me inicialet Arlind Lulushi 28 vjeç, banues në Vlorë, i cili është plagosur në këmbë dhe ndodhet në Spitalin e Vlorës në gjendje të rëndë shëndetësore.

Autori ka mundur të largohet duke përfituar nga errësira, por po punohet për kapjen dhe arrestimin e tij. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer veprimet hetimore në lidhje zbardhjen dhe sqarimin e saj.

Lulushi nuk është një emër i panjohur për blutë e Vlorës ku 4 muaj më parë ka qenë objekt i të shtenave me arme po në të njejtën zonë. Bëhet fjalë për ngjarjen e datës 3 nëntor ku fatmirësisht nuk janë shënuar viktima.

9 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)