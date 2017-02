Avokatja e Shtetit shmang hetimin parlamentar

Ka dështuar përsëri përfundimi i marrjes së dëshmisë së Avokates së Shtetit, Alma Hicka, në lidhje me hetimin parlamentar për rrimarrjen nga Shqipëria të aksioneve të CEZ Shpërndarje.

Vetë zonja Hicka i është drejtuar komisionit me një shkresë zyrtare për të mos bërë deklarata para deputetëve me të cilët ka konflik interesi, duke iu referuar gjyqeve të ndryshme ku avokatura e shtetit është pjesëmarrëse.

“Kryetari i komisionit, Edmond Spaho dhe anëtarët e tij Jorida Tabaku dhe Helidon Bushati, vetë ose përmes familjarëve, janë palë në dhjetëra gjyqe kundër shtetit shqiptar”, deklaroi Hicka.

“Të jeni e qetë se ju me mua nuk keni asnjë konflikt interesi, për asnjë çështje, as civile, as penale”, reagoi kryetari i komisionit, Spaho.

“As unë, as bashkëshortja ime nuk kemi asnjë konflikt interesi”, tha më tej deputeti Helidon Bushati.

Për opozitën parlamentare, që është edhe kërkuese e hetimit, kjo është një manovër për të mos lejuar marrjen e dëshmisë. Ndërsa anëtarët socialistë të komisionit kërkojnë të merret në shqyrtim kërkesa e Avokates së Shtetit për sqaruar rrethanat.

“Zonja Hicka ju do largoheni nga ky komision dhe propozoj që procesi të pezullohet deri në sqarimin e rrethanave”, tha deputeti socialist Eduard Shalsi.

“Nëse largoheni, të hënën më datë 16 do të vini sërish me polici”, paralajmëroi kryetari Edmond Spaho.

11 janar 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel