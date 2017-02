Fier, 50 mijë euro gjobë biznesmenit; në pranga dy persona

Edmond Hoxhaj

Policia e Fierit në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda kanë konkluduar se gjobëvëniet e vendosura në qytetin e Fierit janë kryer nga dy prej shtatë personave të dyshuar që u shoqëruan mesditën e të enjtes. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Fierit, gjatë operacionit të koduar “Dermenas” janë arrestuar dy gjobëvënësit Nezir Bullaku 48 vjeç dhe Afrim Berisha, që të dy banues në Dermenas të Fierit. sipas policisë, arrestimi i dy personave të sipërcituar është kryer pasi rezulton që të kenë shtrënguar nëpërmjet kanosjes për t’i marrë një pasuri në shumën 50.000 euro biznesmenit E.R.

Nga hetimet dy mujore është evidentuar se, në periudha të ndryshme kohore, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, ata i kanë marrë shumën prej 31.500 euro biznesmenit E.R. Për të bërë të mundur dokumentimin e ngjarjes, hetuesit kanë kryer veprime stimuluese, ku të prangosurit janë kapur në flagrancë teksa po i merrnin personit të dëmtuar një shumë prej 3000 eurosh, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, policia ka gjetur e sekuestruar edhe disa aparate celularë të përdorur nga të dyshuarit dhe një karikator arme zjarri pistoletë.

Dosja hetimore ndaj dy të arrestuarve i është referuar Prokurorisë për Krimet e Rënda në Tiranë për veprat penale “Shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie” dhe “Mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake” të parashikuar nga Nenet 109/b, 25 dhe 278/4 të Kodit Penal. Nga verifikimet paraprake ka rezultuar se 48-vjeçari Nezir Bullaku ka qenë i dënuar më parë për vrasje në tentativë. Ndërkohë, mësohet se po hetohet për raste të tjera të dyshuara të gjobëvënieve në qytetin e Fierit nga dy të arrestuarit. Ditën e djeshme “Shqip” publikoi faktin se policia e Fierit shoqëroi shtatë persona që dyshohej se bashkëpunonin me njëri-tjetrin për të shtrënguar me anë të kanosjes biznesmenë të ndryshëm në këtë qytet, dy prej të cilëve u arrestuan. Ndërkohë, nga burime të besueshme mësohet se është duke u punuar për dokumentimin e rasteve të tjera të gjobvënies nga ky grup i strukturuar kriminal.

10 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)