Grabitja e parave, Tahiri: Banka dhe policia private nuk morën masa

Një ditë pas grabitjes së dy makinave me para që udhëtonin drejt Rinasit përgjatë rrugës së Qafë Kasharit, ka reaguar dhe ministri i Brendshëm Saimir Tahiri.

Gjatë një takimi me studentë në Universitetin e Elbasanit, Tahiri ka fajësuar bankën dhe kompaninë private të shoqërimit të vlerave monetare, që sipas tij nuk kishte marrë masat e duhura.

“Grabitja ka disa përgjegjës dhe banka nuk ka pasur asnjë siguri. Nëse kompania private do të kishte marrë masa, ngjarja nuk do të kishte ndodhur, megjithatë, shteti është në këmbë për identifikimin dhe kapjen e autorëve, – tha Tahiri. – Ngjarja e ndodhur na bën që të kemi një Shqipëri më të sigurt. Policia po bën maksimumin për zbardhjen e ngjarjes. Ajo që ndodhi është një provë që disa gjëra duhen bërë urgjentisht, sepse duhet të kemi një Shqipëri më të sigurt”, – tha Tahiri mes të tjerash.

Ai shtoi se një punonjës i policisë private nuk mund të bëjë heroin me 200 mijë lekë të vjetra rrogë në muaj: “

Është e pakonceptueshme që fati i lekëve të mbahet nga punonjës me 180 mijë lekë të vjetra. Banka dhe policia private pa masa sigurie. Të gjithë pyesin po policia? Por ne duhet të njohim gjithësecili përgjegjësinë tonë. Roja më i paguar është me pagë 200 mijë të vjetra. Skllavi me 200 mijë lekë nuk është hero. Me të tilla ngjarje jemi në sprovë. Duket sikur kemi rënë. Dhe ne duhet te ngrihemi të gjithë bashkë. Pikërisht atëherë kur gjjthçka është kundër nesh, ne duhet te jemi bashkë. Policia duhet të gjejë dështuesit në banke apo kompaninë private të sigurimit”.

Tahiri ka edhe një mesazh për qytetarët, që sipas tij duhet të jenë më bashkëpunues me policinë: “Ngjarja djeshme është shqetësuese, është kriminale. Policia do bëjë punën. Qytetarët dje filmonin ngjarjen dhe nuk raportonin në polici. Kjo nuk quhet përgjegjësi personale”.

10 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)