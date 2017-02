Grabitjet në banka, Tahiri: Plan masash për elementët e sigurisë

Ministri i Brendshëm Saimir Tahri zhvilloi sot një takim me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko. Ky i fundit tha se sistemi bankar dhe sistemi financiar është në gjendje shumë të mirë, por takimi me ministrin është zhvilluar në kuadër të parandalimit dhe zbulimit të ngjarjeve të tilla.

“Ky takim ishte në kuadrin e ngjarjes së ndodhur lidhur me vjedhjen. Ju konfirmoj se sistemi bankar dhe sistemi financiar është në gjendje shumë të mirë. Pra këto janë ngjarje të shëmtuara që ne do të koordinojmë punën për parandalimin dhe zbulimin e ngjarjeve, por e rëndësishme është të sigurohemi që bankat janë të shëndetshme. Ne jemi të shqetësuar për imazhin, mos kemi dëmtime në imazh.

Ndërkohë, ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri tha se policia bashkë me bankat do të koordinojnë me ngushtë për të garantuar transportin e parave drejt Rinasit. “Kjo është një sfidë e jona, jemi të vetëdijshëm se sot kemi një standard më të mirë sigurie. Ka ende shumë punë për të bërë. Të tilla ngjarja të parandalohen dhe mos përsëriten më në të ardhmen. Vjedhjet e transportit janë zero në vendet e BE nga masat parandaluese. Policia e shtetit do të jete prezent për të garantuar transportin e parave. Jemi të vendosur që t’i japim fund këtij fenomeni, që ka ndodhur për shkak të mungesës së sigurisë nga Kompanitë e Ruajtjes së Sigurisë private. Do jemi në gjendje që këto masa të jenë prezentë në çdo bankë. Për ne ka shumë rëndësi garancia e bankave. Jemi të hapur për çdo sugjerimi të Bankave të nivelit të dytë.

11 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)