Ekspertiza: Vrasja e dyfishtë në Fier dyshohet se ka ndodhur të enjten

Viktimat u gjetën pasi kishin kaluar 12 orë. Mjeko-ligjorët nuk gjetën shenja dhune apo të gërvishtura në trupat e të rinjve

Dy të rinjtë të cilët u gjetën të vrarë mesditën e të premtes në afërsi të fshatit Shënpjetër në Bashkinë e Fierit dyshohet se kanë ndërruar jetë në orët e vona të mbrëmjes së të enjtes. Lajmi është bërë i ditur nga burime të “Shqip” pranë mjekësisë ligjore, të cilat sqaruan se nga ekspertimi i trupave të Drini Dervenit dhe Ermira Arapit është konkluduar se ata kanë ndërruar jetë në orët e vona së të enjtes.

Ndërkohë, që kanë qëndruar të pazbuluar në anë të rrugës deri mesditën e djeshme(të premten) rreth orës 11:40, kur janë pikasur nga disa banorë të zonës që po kalonin aty. Pavarësisht se si pistë kryesore e hetimit është ajo e vrasjes së 29-vjeçares nga 32-vjeçari Derveni i cili më pas mendohet të ketë vrarë edhe veten, përcaktimi i orarit të ngjarjes ka forcuar dyshimet edhe për pistën tjetër, atë të ekzekutimit të mundshëm nga persona të tjerë. Sipas burimeve pritet që ekspertët kriminalistikë të verifikojnë nëse në dorën dhe parakrahun e të riut ku ai mbante pistoletën ndodhen ose jo grimca të barutit që mbeten aty pas shkrepjes së armës.

Nëse në dorën e 32-vjeçarit ku u gjet arma e krimit do të gjenden edhe grimca të barutit që duhet të mbeteshin aty pasi të kishte shtënë me pistoletë, atëherë do të konkludohet përfundimisht në pistën e parë. Në të kundërt, mund të ngrihen dyshimet për ndonjë vrasje të mundshme nga perosna të tjerë, pohojnë burimet. Tjetër fakt që ka forcuar dyshimet e pistës së fundit është edhe konstatimi i mjeko-ligjorëve se në trupin e asnjë prej viktimave nuk ka pasur shenja dhune. Sipas burimeve, në trupin e vajzës dhe të 32-vjeçarit nuk është gjetur asnjë shenjë dhune apo gërvishtje, çka dobëson dyshimet që mes tyre të ketë pasur konflikt para ngjarjes.

Ndërkohë, që qitja me pistoletë në të dy rastet ka qenë e pastër, drejt e në kokë duke lënë përshtypjen se është kryer me gjakftohtësi dhe pa pasur tentativë mbrojtje nga 29-vjeçarja. Ndërsa, qitja e kryer në kokën e 32-vjeçarit është kryer me puthitje dhe arma pistoletë tip T.T. është gjetur në dorën e tij. Nga këqyrja e automjetit tip fuoristradë me targë AA 939 OY, është konkluduar se vrasja e dyfishtë ka ndodhur në makinë, pasi aty është gjendur sasi e madhe gjaku. Ndërkohë, pritet që në ditët në vazhdim organi i akuzës të verifikojë tabulatet telefonike të dy të rinjve prej nga mund të evidentohen shkaqet e krimit të dyfishtë. Drini Derveni 32 vjeç banues në Fier dhe Ermira Arapi 29-vjeçe nga Ngurrëza e Lushnjës, me banim në Fermë-Çlirim dyshohet se kishin një lidhje jashtëmartesore mes tyre. Kjo, pasi të dy viktimat ishin të martuar me persona të tjerë dhe ishin prindër. Derveni mësohet se ishte baba i dy fëmijëve, ndërsa Ermira nëna e një vajze 5-vjeçare. Vajza e Ermirës mësohet se jeton me të atin në Greqi, ndërsa 29-vjeçarja Arapi jetonte me kunatën në qytetin e Fierit. Mësohet se ajo punonte si shitëse në një dyqan perdesh në zonën e quajtur “dyqanet e shumicës”.

Në zonën e Darëzesës dhe të Semanit ka pasur edhe raste të mëparshme të vrasjeve apo përdhunimeve. Kjo, pasi pylli i këtyre zonave ndodhet larg zonave të banuara dhe preferohet nga çiftet për të kaluar momente intime apo edhe nga personat që duan të fshehin gjurmët e krimeve të tyre.

