Hetohet 29-vjeçarja, Kërcënon vjehrrin: Do të vras!

“Do të vras! Do e shikosh ti se çfarë do të bëj unë për ato që ke bërë dhe thënë për mua!. Ti je shkaktari i të gjithë grindjeve që më ke shaktuar”, janë kërcënimet që e fejuara e djalit i ka bërë 52-vjeçarit nëpërmjet telefonit. Denoncimi është bërë një ditë më parë nga shtetasi A. M., 52-vjeç.

I moshuari mbrëmjen e së premtes, rreth orës 23:00 ka shkuar në Policinë e Durrësit për të denoncuar të fejuarën e djalit të tij, shtetasen O.K., 27 vjeçe, banuese në Xhafzotaj të Durrësit. Shtetasi A.M., ka thënë në polici se jetonte me djalin dhe të fejuarën e tij në të njëjtën banesë. Kjo ka sjellë debate të herë pas hershme mes palëve. Gjatë dëshmisë ai ka thënë se nuk është përpjekur për asnjë moment që ta ndajë djalin nga shtetasja O.K. “Unë nuk dua që të ndërhyj në jetën e tyre dhe për asnjë moment nuk jam përpjekur që t’i ndajë ata të dy. Janë punët e tyre dhe nuk më intereson”, ka thënë ai përpara policisë.

Për pasojë, një ditë më parë e reja është larguar nga banesa e të fejuarit dhe ka shkuar tek prindërit. Ajo akuzon vjehrrin për situatën e krijuar mes tyre. Mbrëmjen e djeshme, vajza akuzohet se ka marrë në telefon 52-vjeçarin, për ta kanosur me jetë. Pas kësaj, policia e shoqëroi të renë dhe kjo e fundit tha përpara grupit hetimor se nuk e ka kërcënuar. Gjithashtu vajza mohon që ta ketë kërcënuar. “Nuk kam asnjë punë me vjehrrin tim dhe s’ka pse e kërcënoj. Problemin e kam me djalin e tij”, ka thënë ajo përpara grupit hetimor.

Policia i sekuestroi telefonin dhe aty nuk janë gjetur mesazhe kërcënuese. Do të jenë tabulatet ato që do të zbulojnë nëse e ka kërcënuar vjehrrin e saj. Për pasojë, policia ka nisur procedim ndaj 29-vjeçares. Materialet i kaluan Prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale”Kanosja”.

11 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)