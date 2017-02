Kukësi mund Tiranën në shtëpi, Skënderbeu i dyti

Kukësi nuk e ndal hapin e tij në Kategorinë Superiore. Skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka mposhti Tiranën në “Selman Stërmasi” me rezultatin 2-1 për të marrë 3 pikë që i japin mundësinë që të qëndrojë i distancuar ndaj rivalëve. Tirana e mbylli pjesën e parë me rezultatin 1-0 në favorin e saj falë golit të Takut, por Kukësi përmbysi gjithçka në 45 minutat e dyta.

Pero Pejiç barazoi rezultatin 1-1 për skuadrën e Gjokës, ndërkohë që 7 minuta nga fundi i sfidës, Emini i dha avantazhin 2-1 Kukësit që mori edhe 3 pikët. Skënderbeu i rrëmbeu vendin e dytë Partizanit pas fitores me Laçin në Korçë me rezultatin e ngushtë 1-0. Ai që vendosi fatin e sfidës për kampionët e vendit ishte Hamdi Salihi që shënoi golin e fitores në minutën e 21 pas një pasimi të Sabien Lilaj me Skënderbeun që shkoi në kuotën e 41 pikëve, 4 më pak se Kukësi kryesues.

Vllaznia dhe Flamurtari nuk zhgënjyen në përballjen mes tyre të luajtur në “Loro Boriçi”. Ajo që doli e fituar në këtë sfidë ishte pikërisht skuadra e drejtuar nga Armando Cungu me rezultatin 3-2 në një ndeshje ku minutat e fundit ishin vërtet spektakolare.

Pjesa e parë u mbyll me avantazhin e Flamurtarit 1-0 pas golit të Bushiç. Por Vllaznia shënoi 2 herë në 13 minutat e fundit teksa shënuan Hebaj e Bakaj për të marrë kryesimin 2-1. Bushiç ndëshkoi sërish shkodranët teksa barazoi 2-2, një ekuilibër që zgjati shumë pak pasi Pjeshka i dha fitoren skuadrës së Cungut duke shënuar golin e tretë te takimit.

11 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)/ Top Channel