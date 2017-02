Meta: Më 18 qershor nuk ka rëndësi vetëm rezultati i LSI, por i Shqipërisë

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta gjatë fjalës së mbajtur në Konventën Zgjedhore për Tiranën të kësaj partie, u shpreh se më 18 qershor ka rëndësi më shumë se sa rezultati i LSI, rezultati i Shqipërisë, pasi sipas tij standardi i zgjedhjeve të 18 qershorit është kusht për anëtarësimin e vendit në BE.

“Duhet të kujdesemi për rezultatin e Shqipërisë më 18 qershor. Rezultati i Shqipërisë më 18 qershor është vendimtar dhe mjaft jetik për të ardhmen e vendit tonë dhe për realizimin e të gjitha angazhimeve të mrekullueshme që kemi marrë përsipër, sepse rezultati i Shqipërisë, pra standardi i zgjedhjeve është i rëndësishëm për stabilitetin e Shqipërisë pas 18 qershorit. Standardi është vendimtar për hapjen ose jo të negociatave të Shqipërisë në BE, standard i panegociueshëm. Ndaj duhet të kujdesemi që sot për rezultatin e zgjedhjeve, që është i rëndësishëm për legjitimitetin e institucioneve pas 18 qershorit për të ecur në zbatimin me sukses të reformës në drejtësi, jetike për Shqipërinë e dekadave që vijnë”, tha Meta.

Sipas Metës konflikti politik është i papranueshëm për LSI që mbështetet në kulturën e zgjidhjes së problemeve përmes dialogut. Kreu i LSI shprehu bindjen se edhe kur vjen puna tek mospranimi i rezultatit të zgjedhjeve, më tepër se sa çështje e kodit është çështje e mosbesimit dhe mungesës së kulturës politike për të pranuar zgjedhjet e lira dhe rezultatin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse i fiton apo humbet ato

“Kemi kaq shumë energji që i shterojmë në mënyrë armiqësore ndaj njëri-tjetrit, aq sa dhe përfaqësuesja e politikës së jashtme kishte deklaruar se konflikti politik është një sport mjaft popullor në Shqipëri. Në fakt, besoj se është i urryer në Shqipëri, po popullor në qarqe të ngushta, pasi shohim që qytetarët shqiptarë janë tolerant me njëri-tjetrin, ndryshe nga fillimi i viteve ’90, dhe prapë vazhdojmë e flasim sikur të ishim në ato vite me një retorikë mjaft armiqësore, dhe mjaft përjashtuese, me një retorikë që helmon çdo ditë mjedisin publik, besimin tek institucionet, besimin tek njëri-tjetri dhe në fakt mosbesimin te zgjedhjet. Më shumë se çështje e kodit, është çështje e mosbesimit dhe mungesës së kulturës politike për të pranuar zgjedhjet e lira dhe rezultatin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse i fiton apo humbet ato”, – tha Meta.

11 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)