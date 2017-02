Itali, shqiptarja plagos djalin 7 vjeç me thikë dhe vetëvritet

Një nënë shqiptare ka qëlluar me thikë djalin e saj 7-vjeçar dhe më pas është vetëvrarë duke u hedhur nga ballkoni i shtëpisë së saj, nga kati i tetë i një pallati. Shtypi italian shkruan se gruaja me origjinë shqiptare jetonte në një lagje popullore të Torinos në shtetin fqinj. Ajo ka ndërruar jetë në vend, ndërsa i vogli është dërguar në spital me plagë të shumta në gjoks, bark dhe në duar, ku investiguesit mendojnë se ai ka tentuar të mbrohet. Gjendja e vogëlushit konsiderohet e rëndë, por gjithsesi mjekët thonë se nuk është në rrezik për jetën.

Viktima është 35-vjeçarja Elida Zero dhe sipas asaj që thonë fqinjët e shtëpisë së çiftit, ajo shqiptare dhe bashkëshorti i saj italian, ata ishin divorcuar. Gruaja, e cila sipas informacioneve të para, vuante edhe nga probleme të depresionit, nuk e kishte kaluar akoma dramën e fundit të dashurisë me partnerin italian.

“I kisha lënë shtëpinë, shpresoja se mjaftonte dhe do të qetësohej, por në fakt jo…”, – ka thënë në polici babai i fëmijës. “Ajo më përndiqte prej kohësh, nuk gjente qetësi”, – ka shtuar, duke theksuar se kishte mbërritur në apartament dhe se e kishte gjetur të birin të plagosur me rrobat plot me gjak. Gruaja, gjithnjë sipas asaj që ish-bashkëshorti kishte thënë në polici, ishte hedhur nga ballkoni.

12 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)