Luftëtari mposht Korabin dhe ngjitet në vendin e 4-t

Dy gola që ngjitin Luftëtarin për herë të parë në këtë sezon në vendin e 4-t të klasifikimit. Në Gjirokastër bluzinjtë Mladen Milinkovic mposhtën 2-0 Korabin e vendit të fundit, duke u konfirmuar si surpriza më e bukur e këtij sezoni. Një fitore jo shumë e thjeshtë por e merituar për Luftëtarin që tashmë mund të ëndërrojë Europën. Për të parakaluar Tiranën në renditje trajneri serb i gjirokastritëve Milinkovic aktivizonte që nga minuta e parë treshen sulmuese, Abazaj-Bregu-Rexhinaldo ndërkohë që në mbrojtje luante një ish si Vangjel Zguro. Te Korabi Gerd Haxhiu ia besonte sulmit Ardit Hoxhajt. Në mintuën e 12-të ,rast i shkëlqyer për Dejvin Bregun por me portën e boshatisur, talenti i Luftëtarit goditi traversën në tentativën e tij me kokë. Pak sekonda më vonë goditja e Rexhinaldos ishte shumë e dobët për të vendosur në vështirësi Vujadinovic-in. Në të 14-tën u kundërpërgjigj Korabi, por kapiteni Sokol Mziu nuk gjeti dot kuadratin në goditjen e tij me kokë, me topin që përfundoi paksa mbi traversë.

Në të 18-tën krosim i bukur i Licajt nga e djathta, Bregu provoi me roveshatë nga limiteët e zonës, por nuk shënjestroi dot portën. Në të 29-tën Korabi u shfaq rrezikshëm nëpërmjet një goditjeje standarte duke vënë në vështirësi Rucin. 3 minuta ma pas goli i Bojom u anullua nga gjyqtari Lorenc Jemini për një faull të mbrojtësit kamerunas, ndaj portierit të skuadrës mike malazezit Vujadinovic.Pjesa e parë nuk prodhoi më asgjë ndërsa fraksioni i dytë nisi më mirë për Korabit. Ekipi i Gerd Haxhiut kishte mundësinë ideale për të zhbllokuar shifrat në minutën e 49-të, kur Ardit Hoxhaj përfitoi nga një gabim i Boyom dhe u pengua në zonë nga Beqiri. Gjyqtari Jemini akordoi 11-metërsh për dibranët por nga pika e bardhë e penalltisë, Ardit Hoxhaj u ndal nga Ruci që me një pritje fantastike mbajti të pandryshuar rezultatin.

Gol i humbur në njërin krah dhe gol i pësuar në krahun tjetër sepse në të 53-tën pas një aksioni të bukur, Luftëtari ndëshkoi Korabin. Rroca shërbeu Bregun që i vetëm përballë Vujadinovic nuk fali duke ia kaluar topin poshtë këmbëve portierit malazez. 6 minuta më vonë bluzinjtë hipotekuan fitoren me golin e 2-0. Këtë herë ishte Krital Abazaj që depërtoi bukur mes mbrojtjes dibrane duke mos i dhënë asnjë shans Vujadinovic-it. Në të 63-tën të dyja skuadrat mbetën me nga një lojtar më pak pasi Ramadani mori kartonin e dytë të verdhë ndërsa Zefi u ndëshkua direkt me të kuq nga Lorenc Jemini. Deri në fund të dyja ekipet krijuan shumë raste por nuk arritën të shënonin dhe në stadiumin e qytetit të Gjirokastrës gjithcka u mbyll me fitoren 2-0 të vendasve. Nëse Luftëtari pas këtij suskesi u ngjit në vendin e 4-t, për Korabin mbijetesa pas kësaj humbjeje bëhët akoma edhe më e vështirë.

12 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)