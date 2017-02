Panariti: Fermerëve dhe popullit nuk i intereson se me kë bëjmë 71 vota, ata duan zhvillim

Panariti: Fermerëve dhe popullit nuk i intereson se me kë bëjmë 71...

Ministri Panariti viziton Qendrën e Mbarështimit të Rasatit të Koranit, në Lin, Pogradec. Qendra e Rasatit, prodhon rreth 1 milionë copë rasat, që hidhen në Liqenin e Pogradecit. Ministri u njoh me situatën e rezervatit dhe procedurat e mbarështimit nga specialistët e qendrës.

Ministri Panariti u shpreh se kjo qendër është e rëndësishme për prodhimin e rasatit për Liqenin e Ohrit pasi garantohet një sasi shumë e madhe prodhimi, 1 milionë copë rasat. Pas takimit me peshkatarët, ministri vendosi qe të hapet me 15 shkurt sezoni i peshkimit me grep.

Gjatë vizitës ministri theksoi:

“Do të ndërtojmë 4 mole të reja. Do të bisedoj me ministrat tjerë të linjës, për dy kolektorë të tjerë të rinj për pastrimin e ujërave të liqenit.

Gjithashtu Panariti iu përgjigj dhe interesit të mediave në lidhje me koalicionin:

“Populli kërkon zhvillim, infrastrukturë e zhvillim, peshkatarët dhe fermerët duan punë, jo vetëm koalicione. Nuk jemi në kohën e zonjës nga Berati që thoshte, pa bukë, pa drita rrimë, vetëm ju bashkohuni. Jemi në kohë tjetër, kur populli shqiptar kërkon mbështetje, punë dhe investime.”

12 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)