Skënderbeu i varur nga golat e Salihit

Hamdi Salihi gjithmonë e më shumë vendimtar te Skënderbeu. Pesha sulmuesit shkodran te skuadra korçare është shumë e madhe, për ta kuptuar më mirë diçka të tillë mjafton tu hedhim një sy statistikave. Nëse Skënderbeu aktualisht ndodhet 4 pikë pas Kukësit kryesues dhe shpreson ende te mbrojtja e titullit në Superiore, një meritë e jashtëzakonshme për këtë shkon pikërisht për bomberin 33-vjeçar. Ndryshe nga një vit më parë kur u shpall krygolashënuesi i Superiores me 27 gola në total duke udhëhequr Skënderbeun drejt fitimit të kampionatit, në këtë sezon Salihi nuk ka të njëjta statistika mbresëlënëse. Goli i fundit ndaj Laçit ishte i 8-ti për shkodranin në këtë kampionat por të gjitha finalizimet e Salihit kanë qenë përcaktuese për Skënderbeun sepse i kanë dhënë plot 18 pikë skuadrës korçare në këtë sezon. 8 gola që vlejnë sa pothuajse gjysma e pikëve që kanë grumbulluar kampionët në këtë sezon. Me Ilir Dajën në stol Skënderbeu ka regjistruar 3 fitore minimale në 3 ndeshje por nëse ndaj Flamurtarit, Salihi mungoi për arsye dëmtimi, shkodrani u rikthye më i fortë se kurrë duke realizuar 2 gola me vlerë tre pikëshe në sfidat ndaj Korabit dhe Laçit. 33-vjeçari aktualisht numëron 5 gola më pak se kroati i Kukësit Pero Pejiç dhe do ta ketë vështirë të fitojë për të dytin sezon radhazi Këpucën e Artë në Superiore, por për Skënderbeun kjo pak rëndësi sepse në kampin korçar për aq kohë sa Salihi gola me vlerë tre pikëshe, çdo gjë është ok. Salihi e nisi kampionatin me një dygolësh në ndeshjen e parë ndaj Flamurtarit duke udhëhequr në atë periudhë ekipin e drejtuar nga Andrea Agostinelli drejt fitores. Në javën e dytë ndaj Korabit ish sulmuesi i Hapoel Haifas, gjeti sërish rrugën e rrjetës, për një tjetër fitore të Skënderbeut këtë herë me shifrat 0-2. Në 1 Tetor të 2016-tës, Salihi ndëshkoi me një dygolësh ish- skuadrën e tij Vllaznisë, për t’i shënuar më pas një tjetër ish-skuadre pikërisht Tiranës. Për të ardhur te dy golat e fundit ndaj Korabit dhe Laçit për 6 pikë shumë të çmuara që ngjitën Skënderbeun në vendin e dytë me ekipin e Dajës që parakaloi në renditje, Partizanin. Me një Salihi në formë të tillë në Korçë kanë bindjen se do të luftojnë fort për titullin kampion deri në fund të kampionatit.

12 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)