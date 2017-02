Belsh, i dehuri shkakton aksident; plagosen 3 vajza

Tre të plagosur është bilanci i një aksidenti të ndodhur paraditen e sotme në rrugor Cërrik–Belsh, polici arreston përgjegjësin. Në pranga ka rënë shtetasi Lulëzim Kasa, 43 vjeç, banues në Belsh. Arrestimi i tij u bë pasi duke drejtuar mjetin tip “KIA” me targa AA 052 BF, në aksin rrugor Cërrik – Belesh në gjendje të dehur, është përplasur me mjetin tip një mjet veturë me targa AA 825 FZ, drejtuar nga shtetasja K.B, 21 vjeçe banuese në Belsh.

Si pasojë është aksidentuar drejtuesi i mjetit me targa AA 052 BF, si dhe shtetaset B.T, 22 vjeçe dhe A.B, 18 vjeçe të cilat ishin pasagjere në mjetin me targa AA 825 FZ. Të tre shtetasit janë dërguar në Spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Shkelja e Rregullave të Qarkullimit Rrugor” dhe “Drejtimi i automjetit në gjendje të dehur”.

13 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)