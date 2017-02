Horoskopi – 13 shkurt 2017

DASHI

Do ta filloni bukur ditën falë planetëve të vendosura në anën tuaj. Edhe pse do të ndjeheni disi të vetmuar do t’ia kaloni mirë.

DEMI

Nën ndikimin negativ të Hënës jeni të parët që shkarkoni çdo lloj faji mbi familjarët dhe mbi personin e dashur. Kujdes ndaj hapave të gabuar.

BINJAKET

Parashikohen udhëtime, suksese sportive, deklarata dhe surpriza nga ana e një personi që njihni mirë të cilin nuk e keni menduar kurrë.

GAFORRJA

Tensionet duhet t’i shkarkoni në ndonjë mënyrë dhe sistemi më i mirë mbetet gjithnjë sporti ose arti. Keni shpenzuar shumë para, kujdes!

LUANI

Disa e sotme do të vijë me plot emocione në jetën në çift. Kush dëshiron të paraqesë një projekt mund të mbështetet mbi këtë ditë.

VIRGJERESHA

Tregohuni diplomatë dhe provoni të vëzhgoni ata që ju rrethojnë. Me partnerin do të dini të jeni të disponueshëm, të ëmbël dhe bujarë.

PESHORJA

Nëse dëshironi të arrini një marrëveshje “të veçantë”, duhet të dini të shfrytëzoni rastin. Paraqiten mundësi të mira suksesi sot.

AKREPI

Kujdes ndaj sfidave që do të ndeshni në këtë ditë, mund të dështoni në të gjithë linjën. Në fund të ditës situata do të përmirësohet.

SHIGJETARI

Marrëdhëniet afektive të konsoliduara në kohë do të paraqiten mirë. Ata që janë vetëm, do të jetojnë një moment shumë të “veçantë”.

BRICJAPI

Dedikojini kohë hobeve tuaja, leximit, një mbrëmje në shoqëri të këndshme. Mundësi të mira për t’u argëtuar edhe pse të pa planifikuara.

UJORI

Mos e nënvlerësoni rehatinë që partneri ju dërgon. Ka mundësi që ai të tërheqë vëmendjen tuaj, do të bëni mirë mos injoroni çështjen.

PESHQIT

Përfitoni nga dita e sotme për t’u shplodhur dhe rikuperoni energjinë mbi të gjitha nëse ndjeheni poshtë dhe shfaqni lodhje ose stres.