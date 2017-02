QAJENI ATË GRUA TË RE, EDHE NËSE NUK JU NDEROI!

Asnje piketakimi nuk ka mes historise se Musine Kokalarit, asaj te Ermira Arapit, gruas qe nuk u varros nga familja, sepse kishte nje lidhje jashtmartesore dhe imazheve qe me vijne ne koke te filmit Malena, ku Malena (Monica Bellucci) masakrohet ne mes te qytezes nga grate qe e kishin urryer po aq sa burrat e tyre e kishin deshiruar.

Skenat e zbardhura te shkuljes se flokeve e poshterimit te Musine Kokalarit pas gjyqit ne 1946, sot me ngjajne edhe me rrenqethese sesa kur kam degjuar historine e saj. Sepse sot me vijne edhe me idhesine e rrengut te vetem qe i ben keto ngjarje te perballueshme per tu degjuar. Koha!



Ky eshte i vetmi rreng qe me lejon te mendoj se antikomunizmi nuk ishte vetem vdekja e paralajmeruar per kedo qe guxonte, por mendja e lire ishte dhe eshte, nje mallkim i shumefishte per grate.

Se cfare ndjesie braktisjeje, poshterimi, vdekjeje,duhet t’ja kete pershkuar kafken tej per tej, asaj gruaje, teksa nje turme e godiste e ndezur nga urrejtja se Musineja nuk ishte si ata, nje Zot e di!