Takim me Lu, Ambasada Amerikane: Me ndihmën e Metës, do ketë një reformë historike

Takim me Lu, Ambasada Amerikane: Me ndihmën e Metës, do ketë një...

Ambasada Amerikane përmes një mesazhi të postuar në faqen zyrtare ka shprehur besimin se me mbështetjen e kryetarit të kuvendit, Ilir Meta Shqipëria do të realizojë reformën historike në drejtësi. Ambasada i referohet takimit që ambasadori amerikan Donald Lu zhvilloi për rreth 2 orë me kreun e Kuvendit Ilir Meta.

”Ambasadori Donald Lu dhe Kryetari i Kuvendit Ilir Meta zhvilluan një takim pozitiv sot. Ambasadori Lu u angazhua të vazhdojë të punojë ngushtë me parlamentin për zbatimin e reformës në drejtësi. Ambasada e SHBA ka besim të madh që me mbështetjen e Kryetarit të Kuvendit Meta, Shqipëria do të realizojë këtë reformë historike për të gjithë shqiptarët. Kryetari i Kuvendit Meta dhe Ambasadori Lu diskutuan gjithashtu edhe për rëndësinë e reformës zgjedhore dhe procesin e dekriminalizimit”, thuhet në mesazhin e ambasades.

14 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)