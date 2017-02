Historike, Besëlidhja në gjysmëfinalen e Kupës

Besëlidhja e realizon me sukses misionin e saj barazon 0-0 ndaj Flamurtarit në Lezhë dhe falë fitores 2-1 në Vlorë, në ndeshjen e parë kualifikohet në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë.

Janë pikërisht lezhjanët surpriza e vërtetë e këtij kompeticioni me Besëlidhjen që edhe pse luan në kategorinë e Parë pasi eliminoi Partizanin nxori jashtë Kupës së Shqipërisë edhe një tjetër, skuadër të madhe të Superiores si Flamurtari.Në fund festa ishte e ligjshme në Lezhë për një kualifikim historik. Vlonjatët kërkonin përmbysjen e madhe dhe trajneri Gentian Mezani propozonte që nga minuta e parë treshen sulmuese, Avles-Fazliu-Busic. Në krahun tjetër Besëlidhja kërkonte të mbronte avantazhin e ndeshjes së parë dhe trajneri Alban Bruka luante me skemën 4-2-3-1, me Karakacin që mbështeste sulmuesin e vetëm Ajazi. Rastin e parë për gol e krijoi pikërisht Flamurtari por goditja fluturimthi e brazilianit Danilo Alvesh në minutën e 5-t mori kundërpërgjigjen e portierit të vendasve Demi. Në të 12-tën sërish Flamurtari. Këtë herë për kuqezinjtë provoi mbrojtësi Franc Veliu me një goditje standarte që gjeti sërish të përgatitur Demin. Në të 14-tën rast për moviolë me brazilianin e vlonjatëve Leal që u pengua brenda zone nga një mbrojtës lezhjan. Në të 22-tën rast shumë i volitshëm për Tomislav Busic por kroati nuk u koordinua siç duhet në goditjen e tij fluturimthi. 1 minutë më pas erdhi edhe reagimi i ekipit vendas, por gjuajtja e Ajazit ishte e lehtë dhe përfundoi jashtë.

Në të 34-tën tjetër mundësi e mirë për Besëlidhjen, por Camara edhe pse u lirua bukur nga mbulimi i Mersinit duke pasuar saktë në qendër të zonës për Ajazin, goditja e sulmuesit të Besëlidhjes ishte e pasaktë dhe nuk gjeti portën e mbrojtur nga Halilaj.Pjesa e parë përfundoi me rrjetat e paprekura, ndërsa në fillimin e fraksionit të dytë, Besëlidhja kishte shansin ideal për të kaluar në avantazh por Dibra shumë pranë portës goditi shumë keq duke u ndalur nga Halilaj. Ritmi i lojës ra ndjeshëm në pjesën e dytë me Flamurtarin që nuk kishte forca për të vendosur në vështirësi serioze, Besëlidhjen. Vlonjatëve u duheshin dy gola për tu kualifikuar në gjysmëfinalet e Kupës por zëvendësimet e kryera nga trajneri Mezani nuk i dhanë më shumë freski lojës së kuqezinjve të cilët nuk shkuan më shumë se një barazim pa gola. Edhe tentativa e Danilo Alves në të 91-tën, u prit pa vështirësi nga Demi. Falë një loje shumë të kujdesshme në mbrojtje Besëlidhja arriti një kualifikim shumë të rëndësishëm dhe mbi të gjitha të merituar në fazën gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë.

15 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)