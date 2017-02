Studim i ri: Lojtarët e futbollit rrezikohen nga dëmtimet në tru 

Shkencëtarët kanë gjetur shenja të dëmeve në tru që mund të shkaktojnë çmenduri, harresë apo edhe probleme të tjera te disa ish lojtarë të futbollit, raporton Reuters.

Kjo ka nxitur shqetësimet për rrezikun që vjen nga goditjet e shpeshta të topit me kokë apo nga përplasjet e shpeshta në mes të lojtarëve në fushë.

“Studimi i vogël” siç e vlerëson Reuters është i pari i këtij lloji i kryer me gjashtë lojtarë që kanë vdekur me sëmundjen e harresës dhe çrregullime personaliteti, ish lojtarë që kanë pasur karrierë të gjatë në futboll. Të gjithë personat në fjalë kanë qenë të njohur për aftësinë e goditjes së topit me kokë.

15 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)