Meta: BE mos ta shohë Ballkanin si një lagje, por rajon i integruar

Bashkimi Europian nuk duhet ta shohë Ballkanin si një lgjae, por një rajon i integruar në BE. Kështu është shprehur kreu i Kuvendit Ilir Meta në konferencën me temë “Brexit, BE, SHBA dhe roli i Shqipërisë për stabilitetin dhe sigurinë në rajon” në Vjenë.

Ai tha se Shqipëria po ecën përpara në mënyrë të qëndrueshme në rrugëtimin e saj drejt integrimit europian dhe është një shembull pozitiv që dëshmon se integrimi në BE mund të shërbejë si një motor për procesin e reformave në vend.

“Shqipëria po bën pjesën e saj për të rritur standardet e qeverisjes dhe të tregojmë rezultate konkrete partnerëve tanë europianë. Reforma vendimtare dhe historike në drejtësi do të rindërtojë të gjithë sistemin e drejtësisë dhe shpresojmë ta riorganizojë për mirë. Kjo reformë kushtetuese historike do të forcojë shtetin e së drejtës, do të krijojë një sistem drejtësie më të paanshëm”, është shprehur kreu i Kuvendit.

16 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)