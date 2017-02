Robbie Williams pranon, “Take That” bashkohen me 25 shkurt

Në fund Robbie Williams ka shuar kureshtinë. Bashkimi me “Take That” do të bëhet. Edhe pse vetëm për një mbrëmje. Takimi do të jetë me 25 shkurt në BBC për finalen e talent-show “Let It Shine”, i liderit të grupit Gary Barlow.

Robbie do të jetë pjesë e jurisë si i ftuar në krah të Gary, Dannii, Minogue dhe Martin Kemp. Pastaj do të ngjitet në skenë me ish-shokët e tij të grupit, Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald për të kënduar disa nga hitet e shkuara të suksesshme.

Ai që ka organizuar “riatdhesimin” ka qenë pikërisht Gary, i cili kishte manifestuar dëshirën për të festuar 25 vitet e grupit në 2017-ën pikërisht kështu: “Gary kërkon ta përfundojë “Let It Shine” me spektakël dhe mendon se bashkimi i “Take That” është mënyra më e mirë për ta bërë”, – tha një burim.

Robbie nga ana e tij është treguar menjëherë entuziast dhe në fund ka thënë: “Mezi po pres orën të jem sërish me Gary-n, Mark e Howard në “Let It Shine” dhe jam i lumtur të jem gjykatësi i ftuar për një finale shumë speciale”.

Gjithçka gati pra për një performancë të madhe me vetëm një mungesë, Jason Orange, i cili nuk është ftuar, sepse siç raportojnë disa burime, nuk është i interesuar për bashkimin. “Ka jetën e tij jashtë “Take That”. Gary mendon se nuk ka më shanse për ta bindur, ndaj nuk kërkon të këmbëngulim më”.

17 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)