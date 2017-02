Një aksidenti i rëndë është regjistruar ditën e sotme në Vlorë. Mësohet se një person, i cili ishte duke lëvizur me biçikletë, është përplasur për vdekje nga një kamion (betoniere) me targë VL 3586 C.

Nuk dihet ende identiteti i viktimës. Policia ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e kamionit shtetasin B.H., rreth 56 vjeç.

17 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)