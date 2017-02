Christiano Ronaldo dhe Angelina Jolie bëhen bashkë në serialin turk

Futbollisti i njohur Christiano Ronaldo do të shfaqet në krah të ikonës së Hollivudit, Angelina Jolie në një serial turk me temë kalvarin e refugjatëve nga Lindja.

Seriali do të mbështetet në jetën e një familjeje të arratisur nga konflikti sirian dhe xhirimet do të zhvillohen në kufirin turko-sirian.

Xhirimet do të nisin në fillim të muajit prill dhe do te kenë në fokus dramën e familjes siriane të larguar nga lufta. Në serial do të interpretojnë aktorë dhe aktore nga e gjithë botë, përfshirë edhe futbollistin Chroistiano Ronaldo, aktoret Angelina Jolie, Nancy Ajram etj. Xhirimet e serialit përfshijnë vende të ndryshme si Turqinë, Lindjen e Mesme dhe Amerikën Latine.

18 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)