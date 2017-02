Kodheli në Konferencën e Sigurisë në Mynih, takon Avramopoulos

Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli mori pjesë në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në Gjermani, çështjet kryesore të së cilës janë zhvillimet aktuale në fushën e sigurisë globale për të cilat liderët botërore diskutojnë dhe shpalosin mendime dhe pikëpamje të ndryshme.

Gjatë punimeve te kësaj konference, ministrja Kodheli bisedoi me homologun e saj austriak, Hans Peter Doskozil, komisionerin e BE-së për Migrimin, Punët e Brendshme dhe Shtetësinë, Dimitris Avramopoulos, të cilët i njohu me masat që vendi ynë ka marrë në rast përballjeje direkte me fluksin e refugjatëve.

Në Konferencën e Sigurisë së Mynihut marrin pjesë personalitetet më të larta të sigurisë në botë, që nga zëvendëspresidenti amerikan, presidentë dhe kryeministra të vendeve anëtare të NATO-s, BE-së, ministra të Jashtëm, të Mbrojtjes dhe personalitete në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sigurisë.

18 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)