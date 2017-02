Ashtu siç edhe ishte paralajmëruar protesta e Partisë Demokratike ka nisur në orën 12:00 të mesditës së sotme. Me mijëra qytetarë i janë bashkuar opozitës pranë Kryeministrisë. Personi i parë që ka mbajtur fjalimin ka qenë një djalë me profesion aktor dhe më pas një nënë me profesion rrobaqepëse, e cila ishte shoqëruar nga dy fëmijët e saj të mitur.

