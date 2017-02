Protestuesit ngujohen në çadrën gjigante para kryeministrisë, Basha: Qeveri teknike

Edhe pse ora 16:00 e pasdites së sotme shënonte orarin zyrtar të përfundimit të protestës së Partisë Demokratike, është vendosur se protestuesit do të vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin para kryeministrisë.

Një çadër e madhe ku mund të qëndrojnë mbi 100 vetë është vendosur përpara kryeministrisë dhe nga sa ka deklaruar lideri i opozitës, Lulzim Basha, protestuesit do të vijojnë të qëndrojnë në këtë çadër deri në largimin e kryeministrit Edi Rama në mënyrë që në zgjedhjet e 18 qershorit të shkohet me një qeveri teknike.

Nga ana e tij sekretari i përgjithshëm i PD, Arben Ristani, i pyetur lidhur me procedimin penal që policia ka paralajmëruar ndaj tij dhe Eno Bozdos si organizatorë të protestës për tejkalim të orarit të saj, u shpreh se kjo është një gjë pa pikë rëndësie përballë lumit të madh të njerëzve në protestën e sotme. Sipas Ristanit, nëse Rama nuk pranon të ikë vetë, do ta largojnë me forcë.

18 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)