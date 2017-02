Basha: Rama nuk i fiton dot zgjedhjet pa kriminelët

Kreu i PD-së Lulzim Basha u bashkua sërish me potestuesit. Në fjalën e mbajtur, Basha theksoi se bandat dhe kriminelët duhet ta dinë se PD ka si qëllim kthimin e ligjit.

Sipas kreut të PD-së, Rama nuk mund t’ia dalë të fitojë me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Basha deklaroi se Rama nuk fiton pa kriminelët në parlament.

“Nuk përballet dot me gjykimit, nuk i lëshon kriminelët, Rroshi ende në krye të bashkisë, 19 deputetë me të shkuar kriminale i ka akoma në kuvend, i mban se i duhen për zgjedhjet. Prandaj nuk e do votimin elektronik pasi nuk maipulon dot votat e qytetarëve Demokraci fasadë, s’ka rëndësi së çmendojnë qytetarët, votat shiten, siç ndodhi në Dibër. Arsim, shëndetësi, demokraci fasadë”, tha Basha.

19 shkurt 2017 [gazeta-Shqip.com)