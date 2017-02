Protestuesit gdhihen jashtë, Basha: Ose fiton kauza jonë, ose vendi shkatërrohet

Protestuesit e Partisë Demokratike të vendosur në çadrën e madhe përpara kryeministrisë kanë gdhirë natën e parë jashtë, në shoqërinë e njëri-tjetrit, muzikës e pijeve. Mes tyre kanë qenë eksponentë të Partisë Demokratike, si kreu i kësaj force Lulzim Basha i cili ka qëndruar me protestuesit në çadër deri rreth orës 4 të mëngjesit.

Në një prononcim për mediat gjatë orëve të natës Basha është shprehur se kjo nuk është një protestë për PD, por për një kauzë të madhe për njerëzit e këtij vendi.

“O do kemi zgjedhje për njerëzit, o ky vend do shkatërrohet përfundimisht. Kemi vendosur të qëndrojmë në një protestë të gjatë derisa kauza të triumfojë. Kjo protestë nuk ka më një protokoll politik, për të do të vendosin qytetarët. Kryeministri sot është rrëzuar moralisht. Dikush do të tërhiqet, ose populli ose qeveria, ka ardhur koha të tërhiqte qeveria”, tha Basha.

Kërkesa kryesore e kësaj proteste, e artikuluar qartësisht dje nga kryedemokrati Lulzim Basha, janë zgjedhje të lirë e të ndershme drejt të cilave sipas tij mund të shkohet vetëm përmes një qeverie teknike dhe kurrsesi me kryeministrin aktual.

