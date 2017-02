Qentë zbulojnë 10 ton drogë në portin e Ankonës, arrestohet shqiptari

Një sasi prej 10 ton marijuane është sekuestruar mbrëmë në portin e Ankonës. Lënda narkotike ishte nisur nga Shqipëria me një kamion të ngarkuar me hekur.

Ndërkohë, mediet italiane raportojnë se në pranga ka rënë shoferi i kamionit dhe bëhet fjalë për një shqiptar. Lënda narkotike zbulua rastësisht, kur doganierët po bënin një kontroll të dokumenteve pasi dyshonin se kishte probleme. Ishin qentë antidrogë, ata që zbuluan marijuanën.

Policia bën të ditur se droga kishte si destinacion një qytet të veriut të Italisë, ku më pas do të ndahej dhe do të shitej. Bëhet fjalë për 10 milionë doza që do të shiteshin në të gjithë Italinë e Veriut. Hetimet në lidhje me këtë supertrafik janë duke vazhduar. Ndërkohë mediet shkruajnë se kjo është një nga sasitë më të mëdha të kapur kohët e fundit

19 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)