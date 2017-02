Renzi dorëhiqet edhe nga kreu i partisë

Ish-kryeministri italian, Mateo Renzi ka dhënë dorëheqjen edhe nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike. Renzi bëri të qartë se do të kërkojë rizgjedhjen dhe paralajmëroi se përplasjet e brendshme në partinë e tij po rezultonin të ishin një dhuratë për kundërshtarët në parlament.

Renzi nuk lajmëroi se kur do të mbaheshin zgjedhjet partiake, por aleatët thanë se ai do të donte që gjithçka të kishte përfunduar para zgjedhjeve lokale në qershor, për shkak të frikës se një disfatë e mundshme atje do të reduktonte shanset e tij për rizgjedhje.

Renzi dha dorëheqjen si kryeministër në dhjetor, pasi humbi në një referendum mbi planet e tij për reforma kushtetuese dhe tha se do të donte zgjedhje kombëtare sa më shpejt që të jetë e mundur në një përpjekje për të rimarrë pushtetin.

19 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)